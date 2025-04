La Fundació Miró, un 50 aniversari en aliança amb el turisme vinculat a la cultura

Quan el discurs sobre la col·laboració público-privada ha conquerit el mainstream públic, la Fundació Joan Miró, una de les institucions culturals més rellevants de la cultura catalana, ha refermat aquest dimecres el seu vincle amb el teixit econòmic. Ho ha fet amb la renovació de l'acord de col·laboració amb el Grup Catalonia i H10 Hotels, just quan commemora el seu 50 aniversari.

L'entesa entre els tres agents consolida una aposta conjunta, que és estratègica, per un turisme vinculat a la cultura. La renovació s'ha fet amb la presència de Sara Puig, presidenta de la Fundació; Marko Daniel, director de la Fundació; Guillermo Vallet, vicepresident executiu de Grup Catalonia; i Jordi Espelt, conseller delegat de H10 Hotels. Les dues cadenes hoteleres mantenen el seu suport a la Fundació amb una aportació anual que permet impulsar projectes artístics, socials i educatius amb impacte a la ciutat i als seus visitants.

Sara Puig s'ha referit a una aliança "que permet continuar explorant noves maneres de compartir l’art amb la ciutadania i amb els visitants, i és especialment significativa en aquest any tan emblemàtic per nosaltres". Guillermo Vallet, vicepresident executiu de Grup Catalonia, ha destacat l'impuls per "un turisme de qualitat que respecta i enriqueix la nostra societat. Creiem que la cultura i el turisme poden anar de la mà per crear experiències úniques i sostenibles que beneficien tant als residents com als visitants".

Les tres institucions refermen així la seva voluntat de treballar conjuntament per reforçar l’oferta cultural de la ciutat, amb especial atenció al parc de Montjuïc i al seu entorn, i continuar generant sinergies que connectin el turisme amb la creativitat, la innovació i la identitat cultural de Barcelona.