La llibreria Sant Jordi finalment sobreviu al seu tancament. Des del 1983, porta sent un negoci històric, però des que el seu llibreter Josep Morales va morir, la llibreria es va quedar sense relleu. Ara han comprat el local per donar-li una segona vida: no com a llibreria, però si com a un nou espai que recollirà diferents activitats culturals, obrirà un espai per la lectura i una cafeteria amb productes de proximitat.