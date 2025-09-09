El govern d’Aragó assegura que les tècniques actuals posen de manifest que és "totalment possible" traslladar els murals de Sixena que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al monestir de Vilanova de Sixena, "sense dificultats extraordinàries". Ho ha dit el director general de Cultura de l’executiu aragonès, Pedro Olloqui, després de fer-se pública la posició del MNAC sobre la devolució.
En aquest sentit, Olloqui ha afegit que pròximament informaran de la metodologia que proposen per fer-ho després de la inspecció que van fer els tècnics aragonesos al juliol. Olloqui ha afegit que tenen preparat un “pla” en cas que les resolucions judicials no els siguin favorables i ha afirmat que estan “rodejats dels millors experts internacionals”.
El govern de l'Aragó donarà a conèixer en els pròxims dies les conclusions dels estudis tècnics que van fer els seus tècnics al juliol a la sala del MNAC on hi ha exposats els murals de Sixena. Un conjunt de mesures, segons Olloqui, que tant en termes de la comunitat científica internacional, com en termes polítics i socials, “garantiran” el trasllat de les pintures murals al monestir. En aquest sentit, Olloqui ha recordat que l’objectiu del govern aragonès és que el patrimoni de la comunitat torni a Aragó i no el conflicte polític.
Segons Olloqui, fins ara des del MNAC s’ha reiterat sempre el mateix argument de les dificultats de fer el trasllat i també que “no sabrem portar aquest patrimoni a Aragó”. Per això, ha defensat que l’actual estat de la tècnica “no els dona la raó” i ha afegit que si aquest argument persisteix, disposen de les mesures necessàries per fer possible el trasllat del patrimoni a Aragó. De moment, però, encara no s’ha arribat a aquesta “fase”, ha dit el director general, que també ha reconegut que han preparat un “pla” que es faria possible mitjançant els tècnics de la Direcció General de Patrimoni i “experts internacionals”.
Olloqui ha descartat que els aragonesos es personin al MNAC per “arrancar” les pintures i ha defensat que ells actuen d’acord amb l’estat de dret i, per tant, estan obligats a complir les resolucions judicials. Segons Olloqui, Aragó està guanyant “la majoria social” amb aquesta polèmica i per això és “indispensable” el treball polític.
En aquest sentit, ha afirmat que Espanya dona suport a les aspiracions aragoneses i considera que el MNAC ha de “preparar-se per una etapa després de Sixena”, per la qual cosa ha d’abandonar el “dol, la confrontació i el rancor” per trobar la “concòrdia”. Finalment, Olloqui ha lamentat l’estratègia de “menysprear” als equips tècnics aragonesos i ha defensat que són de “primer nivell, experts en la conservació de patrimoni i reconeguts internacionalment”.