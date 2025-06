Mor Coralina Colom als 89 anys, actriu i professora de l'Institut del Teatre

La reconeguda actriu i professora de l’Institut del Teatre de Barcelona Coralina Colom i Canillas (Barcelona, 26 de gener de 1936) ha mort a l'edat de 89 anys. L’afició per a l’actuació li venia del seu pare. Per desig seu va entrar a l’Institut del Teatre. Amb 18 anys, el 1954, va debutar en l’obra La marquesa Rosalinda de Valle-Inclán al Coliseum de Barcelona.

El 1965 va rebre el premi d’interpretació en el VIII Cicle de Teatre Llatí per la seva actuació a Flor de un día, obra de Francesc Camprodon. Va fer cinema de forma esporàdica. La seva pel·lícula més coneguda va ser El castigador, de Joan Bosch (1965).

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dilluns al matí al tanatori de les Corts, a Barcelona. En la seva llarga trajectòria va treballar amb directors com Joan Oliver, Dolly Latz, Antoni Chic, Xavier Regàs, Josep Maria Loperena, Hermann Bonnín, Adrià Gual i Alejandro Ulloa.

El 1969 va entrar a formar part de la companyia de Joan Capri i posteriorment va treballar al costat de Màrius Cabré. També havia format part de la companyia de teatre Ciutat Comtal, que va actuar dins la programació del Teatre Grec de Montjuïc.

Durant tres dècades va ser professora de veu a l’Institut del Teatre, on moltes generacions d’actors catalans van passar per les seves aules. La seva recerca com a pedagoga van quedar recollides a Exercicis per al laboratori de veu i de dicció, escrit en col·laboració amb Rosa-Victòria Gras (1988).