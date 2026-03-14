14 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura

Mor Jürgen Habermas, filòsof alemany, als 96 anys

El sociòleg era un dels pensadors més importants del segle XX

  El filòsof Jürgen Habermas, en una imatge d'arxiu

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de març de 2026 a les 15:48
Actualitzat el 14 de març de 2026 a les 15:51

El filòsof i sociòleg alemany Jürgen Habermas, un dels pensadors més importants del segle XX, ha mort als 96 anys. Així ho ha informat la seva editorial, Suhrkamp, que a través d'un comunicat ha explicat que el filòsof ha mort aquest dissabte a la ciutat de Starnberg.

Les principals obres de Habermas van sorgir a Frankfurt, on va començar la seva carrera a la dècada de 1950 a l’Institut de Recerca Social al costat de Theodor W. Adorno. El 1961 es va doctorar a Marburg amb l’obra La transformació estructural de l’esfera pública.

Després d’uns anys a la Universitat de Heidelberg, el 1964 va assumir la càtedra de Filosofia i Sociologia de Max Horkheimer a la Universitat de Frankfurt. El 1968 va publicar el llibre Coneixement i interès, que sorgia de la seva lliçó inaugural. Habermas va ser partidari de la revolta estudiantil, tot i que en va rebutjar la radicalització.

El 1971 es va traslladar a Starnberg, a prop de Múnic, on va dirigir l’Institut Max Planck per a la Investigació de les Condicions de Vida del Món Científic i Tècnic fins al 1981. Aquell mateix any va publicar la seva obra principal i la més coneguda, Teoria de l’acció comunicativa. El 1983 va tornar a Frankfurt, on va tornar a ocupar una càtedra de Filosofia fins que es va jubilar el 1994.

Quan ja va arribar a la vellesa, que va passar a la riba del llac de Starnberg, es va pronunciar sobre qüestions polítiques com la Guerra de Kosovo, la investigació sobre el cervell o els conflictes religiosos. Habermas patia una fissura palatina congènita que li dificultava la parla.

