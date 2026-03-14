Mor Jürgen Habermas, filòsof alemany, als 96 anys

El filòsof i sociòleg alemany Jürgen Habermas, un dels pensadors més importants del segle XX, ha mort als 96 anys. Així ho ha informat la seva editorial, Suhrkamp, que a través d'un comunicat ha explicat que el filòsof ha mort aquest dissabte a la ciutat de Starnberg.
Les principals obres de Habermas van sorgir a Frankfurt, on va començar la seva carrera a la dècada de 1950 a l’Institut de Recerca Social al costat de Theodor W. Adorno. El 1961 es va doctorar a Marburg amb l’obra La transformació estructural de l’esfera pública.
Després d’uns anys a la Universitat de Heidelberg, el 1964 va assumir la càtedra de Filosofia i Sociologia de Max Horkheimer a la Universitat de Frankfurt. El 1968 va publicar el llibre Coneixement i interès, que sorgia de la seva lliçó inaugural. Habermas va ser partidari de la revolta estudiantil, tot i que en va rebutjar la radicalització.
El 1971 es va traslladar a Starnberg, a prop de Múnic, on va dirigir l’Institut Max Planck per a la Investigació de les Condicions de Vida del Món Científic i Tècnic fins al 1981. Aquell mateix any va publicar la seva obra principal i la més coneguda, Teoria de l’acció comunicativa. El 1983 va tornar a Frankfurt, on va tornar a ocupar una càtedra de Filosofia fins que es va jubilar el 1994.
Quan ja va arribar a la vellesa, que va passar a la riba del llac de Starnberg, es va pronunciar sobre qüestions polítiques com la Guerra de Kosovo, la investigació sobre el cervell o els conflictes religiosos. Habermas patia una fissura palatina congènita que li dificultava la parla.