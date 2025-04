Roses i llibres són els autèntics protagonistes del dia de Sant Jordi. Un any més, Barcelona s'ha vestit de gala per celebrar la diada i els carrers s'han omplert de gent que ha aprofitat per regalar(-se) cultura. Els fotògrafs David Arumí i Ricard Novella han passejat per la capital catalana amb les càmeres i han captat postals de Sant Jordi. Gaudiu-les.

La Casa Batlló decorada per Sant Jordi

Les parades de llibres envaeixen Barcelona per Sant Jordi

El cavaller de Sant Jordi, a Barcelona

Suu canta a l'Antiga Fàbrica de Damm per Sant Jordi

Roses vermelles, un dels símbols de Sant Jordi

Jornada musical a l`Antiga Fàbrica d`Estrella Damm per Sant Jordi

El metro de Barcelona ple per Sant Jordi

Dues noies passegen amb roses de Sant Jordi per Barcelona

Una parella es fa una foto davant la Casa Batlló decorada per Sant Jordi

La gent tria llibre a les parades de Sant Jordi de la superilla literària

Un riu de gent al passeig de Gràcia per Sant Jordi

