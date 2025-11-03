03 de novembre de 2025

AstraZeneca estrena nova seu a Barcelona i comença una nova fase d'innovació biomèdica

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 19:25

AstraZeneca ha inaugurat aquest dilluns la nova seu del Global Hub a l'emblemàtic edifici Estel de Barcelona, on la companyia s'ha traslladat fa unes setmanes deixant enrere la seu de Diagonal. Al nou edifici, la farmacèutica ocupa 30.000 m² distribuïts en nou plantes, de la 5 a la 13, amb un total de 50.000 m² i acull uns 1.600 treballadors de 62 nacionalitats. La companyia assegura que s'obre pas a una nova fase "com a motor d'innovació biomèdica, digital i comercial a Europa". El "hub" té la missió d'accelerar el desenvolupament de nous tractaments per al càncer, les malalties cardiovasculars, respiratòries, malalties rares i vacunes i immunoteràpies i serà clau en l'ambició d'AstraZeneca de llançar 20 nous medicaments abans del 2030.

