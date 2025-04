Bateria de trobades d'Illa amb els sectors afectats pels aranzels a Palau

El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la setmana vinent una bateria de reunions amb els sectors més afectats pels aranzels de Donald Trump. Com va explicar dijous a Milà, el president manté el pla intacte malgrat la pròrroga que s'han donat els Estats Units i la Unió Europea. En aquest sentit, i per escoltar les demandes i preocupacions de les empreses, Illa rebrà a Palau aquest dilluns representants del sector farmacèutic -s'ha convocat les firmes d'Almirall, Esteve o AstraZeneca, entre altres-; dimarts serà el torn del sector automobilístic i dimecres passaran per la Generalitat empreses del sector agroalimentari. La intenció és anar agrupant més sectors perjudicats per la guerra comercial. Illa els traslladarà la resposta catalana per protegir empreses i treballadors, però les trobades van sobretot encarades a conèixer de primera mà la seva situació, en la línia del que ha fet aquests dies a la Llombardia, on s'ha vist amb empreses catalanes a Itàlia.