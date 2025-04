CaixaBank guanya 1.470 milions el primer trimestre pel nou càlcul de l'impost a la banca

CaixaBank ha guanyat 1.470 milions d’euros el primer trimestre de l’any, xifra que suposa un augment del 46,2% respecte als 1.005 milions de l’any passat, però que se situa en el 6,9% en termes comparables. I és que fa un any CaixaBank va registrar la totalitat de l’impost de la banca -493 milions- en els tres primers mesos de l’any, mentre que ara el nou impost sobre el marge d’interessos i comissions es carrega trimestralment i representa en aquest període 148 milions. Si el 2024 l’impost també s’hagués distribuït així, en els tres primers mesos de l’any el grup hauria pagat 123 milions. En comparació amb el trimestre anterior, el benefici cau un 4,5%, ja que llavors CaixaBank va guanyar 1.539 milions.

La caiguda dels tipus provoca un descens del marge d’interessos del 4,9% interanual fins als 2.646 milions. El marge brut de CaixaBank en el primer trimestre és 4.011 milions, un 14,7% més interanual, mentre que les despeses d'administració i amortització recurrents creixen un 4,8% fins als 1.580 milions, situant el marge d’explotació en els 2.431 milions (+22,3%). Pel que fa a la rendibilitat, el ROE creix fins al 16,5% (15,4% amb la meritació lineal de l'impost sobre el marge d'interessos i comissions) davant del 13,4% del març del 2024.

Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) pugen un 6,8% fins als 1.278 milions. Els ingressos per gestió patrimonial creixen un 16,5% respecte al mateix període de l'any anterior per l'increment sostingut de volums i la intensa activitat comercial i se situen en els 490 milions; els ingressos per assegurances de protecció augmenten un 1,9% i són de 287 milions; mentre les comissions en global pugen un 1,4% fins als 502 milions, però les bancàries recurrents es redueixen un 1,4%.

En els ingressos per dividends, CaixaBank ha rebut 50 milions per BFA, xifra que fa un any era de 45 milions. D'acord amb els resultats atribuïts d'entitats valorades per mètode de la participació ha ingressat 72 milions, amb un creixement interanual del 27,7%.