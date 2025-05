Catalunya compta amb 386 empreses de salut digital que facturen 633 milions d'euros

El nombre d'empreses dedicades a la salut digital a Catalunya va créixer un 16,6% en relació amb el 2024, fins a les 386, segons un estudi elaborat per ACCIO i el Barcelona Health Hub, entre d'altres. Per mida, el 92,5% són pimes i el 63% tenen menys de deu anys, segons aquesta radiografia, que situa Catalunya com a segona regió del volum en capital invertit i la cinquena en captació de projectes d'inversió estrangera tecnològica en el sector en els darrers cinc anys. La facturació d'aquestes empreses, d'acord amb dades del 2023, es va elevar fins als 633 milions, un 6,9% més anual, i l'ocupació va superar les 5.300 persones, un 10,2% més.

Sobre la mida de les empreses, el conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, ha reconegut aquest dilluns que un dels reptes és que aquestes empreses guanyin dimensió. A la vegada, ha considerat que tenen una capacitat de creixement "molt elevada" i ha destacat que necessiten finançament privat. Una de les tecnologies més utilitzades en l'àmbit de la salut digital és la IA (41,5% dels casos). El segment de negoci principal són les eines clíniques (17,9%), seguit de les teràpies digitals (13%) i diagnòstics (9,8%); i de l'altra que 160 empreses, el 41,5% de total, desenvolupen solucions d'IA aplicades a la salut; 23 empreses utilitzen tecnologies immersives (6%) i 12 la robòtica (3,1%).