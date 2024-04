Chery i Ebro han signat aquest mateix divendres l'acord per produir 50.000 vehicles elèctrics anuals el 2027 als antics terrenys de l'empresa Nissan a la Zona Franca de Barcelona, i preveuen aconseguir els 150.000 l'any 2029. Ho han signat el CEO d'Ebro, Pedro Calef, i el vicepresident internacional de Chery, Charlie Zhang, en un acte al qual han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; l'home al capdavant de la Generalitat, Pere Aragonès; el sotsgovernador de la província xinesa d'Anhui, Shan Xiangqian; el ministre Jordi Hereu i el conseller Roger Torrent, entre altres.

El projecte inicialment suposa la incorporació d'uns 150 treballadors i treballadores, actualment en formació, si bé preveu recuperar fins a 1.250 llocs de feina. D'aquesta manera, es tanca el procés de reindustrialització de la planta, que es va iniciar el desembre de 2021, quan Nissan va abandonar les instal·lacions a la capital catalana.

Aragonès reivindica a Catalunya com una "economia atractiva"

El president de la Generalitat ha reivindicat a Catalunya com una "economia atractiva", en la signatura de l'acord. Pere Aragonès ha destacat que el país "compta amb l'estabilitat i capacitat de resiliència" que a parer seu demanen inversions com aquesta, per la qual cosa l'ha definit com a terra d'oportunitat on invertir i impulsar projectes industrials d'alt valor afegit. "Avui veiem com molts projectes industrials de molts llocs del món, quan han de triar Europa, trien Catalunya. Per tant, hem de sentir-nos orgullosos. Això significa que tenim un enorme potencial i estem fent molt bé la feina", ha resolt.

El republicà ha situat el Govern "sempre al costat" dels treballadors, treballadores, i empreses proveïdores, a banda de destacar la seva col·laboració amb els sindicats. "Davant de cada risc de tancament, hem posat una solució amb una nova inversió. Catalunya és un país industrial. El futur implica continuar avançant en aquest camí, per continuar sent una de les economies més industrialitzades", ha assegurat.

¡Día histórico para la Zona Franca de Barcelona🙌! Chery establece su presencia en Europa anunciando la primera planta de fabricación de coches eléctricos Chery y Ebro en la Zona Franca. En un futuro, estudiará un centro de I+D para hacer las adaptaciones en el mercado europeo🌍.… pic.twitter.com/rHxjzk8SvK — Consorci de la Zona Franca de Barcelona (@ConsorciZF) April 19, 2024

Pere Aragonès també ha destacat que Chery és "un dels fabricants de cotxes elèctrics més importants" a escala global i ha diferenciat el projecte de Chery i Nissan d'altres propostes que no responien a la vocació industrial de la infraestructura o que no tenien la solidesa suficient. "Anem en direcció correcta", ha sostingut per tot just després subratllar el rol de la Generalitat en les negociacions per reindustrialitzar la planta després de la marxa de Nissan l'any passat.

Sánchez parla de "símbol de la industrialització"

Per la seva banda, Pedro Sánchez ha assegurat que l'acord signat entre Chery i Ebre per construir vehicles elèctrics a l'antiga fàbrica de Nissan és un "símbol" de la reindustrialització de Catalunya i de tot l'Estat. Ho ha dit, també, a l'acte de signatura de l'acord durant la qual ha afirmat que és "molt més que un gran projecte empresarial". El president del govern espanyol l'ha definit com una mostra de la capacitat de la indústria estatal per reinventar-se i adaptar-se als reptes actuals.

Sánchez també ha considerat l'arribada de Chery a Barcelona demostra que l'economia espanyola és capaç d'atreure grans inversions estrangeres, i ha celebrat el treball conjunt de les diferents administracions: "Units som imparables. Ho hem demostrat treballant braç a braç durant tots aquests anys". El líder del PSOE ha celebrat que l'acord es traduirà "en creació de riquesa i en generació i manteniment d'ocupació", i ha recordat el "patiment" dels antics treballadors i treballadores de Nissan, que tornaran al mercat laboral amb l'inici de la producció de vehicles.

Per al líder de l'executiu espanyol, l'acord destaca l'aposta per la mobilitat sostenible i "s'insereix en una cosa més gran", en referència a l'estratègia per impulsar aquest sector. A més a més, ha mostrat el "compromís total i absolut del govern estatal amb Barcelona i Catalunya" com a motor industrial de referència, i ha recordat els 320 milions d'euros dels fons del Perte VEC que han rebut les empreses catalanes. Finalment, ha destacat també la "concreció d'un model exemplar: la col·laboració publicoprivada" en les negociacions per aconseguir l'acord amb la companyia asiàtica, i ha recordat que el treball per reindustrialitzar la planta va començar quan Nissan va anunciar el tancament.