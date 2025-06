Competència estudia fer una suspensió «quirúrgica» de les cotitzacions del BBVA i del Sabadell aquest dimarts

El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Carlos San Basilio, ha afirmat aquest dilluns que l'organisme regulador estudia fer una suspensió el "més quirúrgica possible" de les accions del BBVA i del Banc Sabadell aquest dimarts, coincidint amb el pronunciament del Consell de Ministres sobre l'opa. A preguntes dels periodistes durant la seva participació a la Universitat Menéndez y Pelayo de Santander, San Basilio ha dit que el regulador es troba en contacte amb el Ministeri d'Economia per saber quan el govern farà públic el seu pronunciament per suspendre "una mica abans" la cotització de les dues entitats i aixecar aquesta restricció "una mica després". San Basilio ha explicat que "per defecte" la CNMV prefereix que aquestes decisions es comuniquin amb el mercat ja tancat. "En aquest cas tenim una circumstància sobrevinguda com un acord del Consell de Ministres que pot tenir impacte en les cotitzacions i una situació molt complicada", ha assenyalat. Aquesta mesura, ha afegit, també serviria per evitar la "incertesa" i "volatilitat" del mercat i que tot el mercat tingui la mateixa informació alhora.