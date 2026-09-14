El coratge de Finlàndia i suport a l'Informe Fènix: el full de ruta de FemCat de cara al nou curs

“Complicitat, Compromís, Coratge, Catalunya”. Aquest serà el lema que convocarà al XIV Fòrum FemCAT 2026, que aquest dilluns ha presentat Tatxo Benet, el president de la Fundació FemCat, que aplega empresaris catalanistes, i que se celebrarà el 10 de novembre proper al Petit Palau del Palau de la Música Catalana. El plat fort de l’encontre serà la participació de Sanna Marin, l’exprimer ministra finlandesa que va impulsar l’entrada del seu país a l’OTAN després de la invasió russa d’Ucraïna.
La fundació propugna treballar per “crear complicitat per generar confiança i compromís perquè tothom assumeixi les seves responsabilitats”, ha assenyalat Tatxo Benet, que ha subratllat la voluntat de l’entitat de mirar al llarg termini. “Però el llarg termini comença avui”, ha dit. Però sembla que el coratge és el valor prioritari que volen destacar. Per això Sanna Marin intervindrà entorn el tema “El coratge de decidir en un món fragmentat”.
Sanna Marin, exlíder del Partit Socialdemòcrata, va governar Finlàndia entre el 2019 i el 2023, sent la primera ministra més jove del món. Tatxo Benet ha elogiat la capacitat del país nòrdic per adaptar-se al nou context tecnològic i com ha fet el pas d’una posició de neutralitat en política internacional a ingressar a l’Aliança Atlàntica en un moment de risc per a la seguretat nacional, amb una frontera de més de 1.340 quilòmetres amb Rússia.
Altres ponents del Fòrum seran Taekyu Lee (director general de l’Institut de Recerca Econòmica de Corea del Sud), Jaume Sanpera (CEO de Sateliot), que dissertaran sobre com es passa de l’estratègia de país a l’empresa global. També hi seran el catedràtic de Filosofia Política de la Universitat del País Basc, Daniel Innerarity, i Mònica Casabayó, investigadora d’Esade, que debatran sobre la IA i el futur de les persones.
Per tant, el focus a les transformacions econòmiques compartirà protagonisme amb les urgències geopolítiques, com sol ser habitual en els darrers temps en tot fòrum econòmic. La trobada serà inaugurada pel president del Parlament, Josep Rull, i serà clausurada pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Empreses de més dimensió
Benet ha esmentat l’Informe Fènix, amb el qual ha coincidit en el diagnòstic sobre la necessitat de replantejar el model vigent, qüestionant que la xifra del PIB sigui l’índex únic per definir el creixement d’una societat. Com defensen els economistes de Fènix, Tatxo Benet ha propugnat l’aposta per sectors d’alt valor afegit. “Catalunya necessita tenir empreses innovadores, de més dimensió, que implica sous més elevats -ha afirmat el president de FemCat- i genera entorns del mateix nivell”.