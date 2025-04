Cuerpo es reuneix amb empreses dels EUA i els trasllada un missatge de «confiança i certesa»

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, s’ha reunit aquest dimarts amb un grup d'empreses nord-americanes de sectors com el financer, farmacèutic i tecnològic en el marc del seu viatge a Washington per trobar-se amb el secretari del tresor de Donald Trump, Scott Bessent. Durant la reunió, organitzada per la Cambra de Comerç dels Estats Units, Cuerpo els ha traslladat un missatge de “confiança i certesa” davant el context internacional “complex i volàtil” actual. “Ha destacat els èxits de l'economia espanyola com a motor de creixement d'Europa”, han apuntat fonts del ministeri.