El 72,3% dels economistes catalans aposten per “esgotar la via de la negociació” amb els EUA pels aranzels

Un 72,3% dels economistes catalans aposten per “esgotar la via de la negociació” amb els Estats Units en resposta al pla d’aranzels que vol desplegar el seu president, Donald Trump. Així ho recull una enquesta que ha fet el Col·legi d’Economistes (CEC) a principis d’aquesta setmana, on es remarca que els professionals tenen una “clara preferència” per l’entesa abans que per les “represàlies comercials”. “És la via més raonable”, ha defensat el director tècnic de l’estudi del CEC, Xavier Segura. Davant les conseqüències que pot tenir el proteccionisme nord-americà sobre l’economia catalana i espanyola, un 87,4% dels enquestats assenyalen la “necessitat” de diversificar mercats i establir nous acords internacionals.