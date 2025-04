El Banc d’Espanya revisarà a la baixa les seves previsions econòmiques pels aranzels de Trump

El Banc d’Espanya revisarà a la baixa les seves previsions econòmiques pel pla d’aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump. Així ho ha anunciat el governador de l’organisme, José Luís Escrivá, en una entrevista a TVE, on ha assegurat que veu una “extraordinària complexitat” en la situació geopolítica. Escrivá ha recordat que les seves últimes previsions situaven el creixement de l’economia espanyola per aquest 2025 en el 2,7%, un percentatge “alt”, i ha defensat que, en qualsevol cas, la revisió que es faci estarà sotmesa a “incertesa” perquè hi ha qüestions sobre les quals no disposen d’”elements precisos” per calcular l’impacte. El governador ha explicat que estan “monitoritzant” tot plegat de manera “molt estreta i directa”.