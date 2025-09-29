El BBVA pagarà un dividend extraordinari en plena fase final de l’opa al Sabadell

BBVA ha aprovat un pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, 26 cèntims nets. L'entitat basca ha comunicat la decisió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un moviment que es produeix pocs dies abans d'acabar el termini per acceptar l'opa sobre el Banc Sabadell.
L'últim dia de negociació de les accions del BBVA amb dret a participar en el repartiment és el 4 de novembre, i el termini de pagament de la quantitat a compte del dividend és el 7 de novembre. El BBVA subratlla, però, que en cas que el dia 4 l'opa hagi estat positiva, però no s'hagi liquidat efectivament, la data de pagament de la quantitat a compte s'ajornarà fins tres dies hàbils després de tancar l'oferta sobre l'entitat catalana.
Dies abans de la finalització del termini
Aquest nou moviment apareix dies després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) donés llum verda a la nova oferta d'opa hostil el BBVA sobre el Banc Sabadell, que apujava un 10% el preu de la compra d'accions. Amb aquesta validació, el període d'acceptació per als accionistes de l'entitat vallesana es va ampliar fins al 10 d'octubre.
Amb el vistiplau de la CNMV, totes les cartes tornaven a estar sobre la taula i cara amunt, després que el president del BBVA, Carlos Torres, assegurés després de la presentació de la nova oferta que no la tornaran a apujar, tot i que ja ho havia dit anteriorment i se'n va acabar desdient. I és que l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense diners en efectiu, mentre que abans oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.