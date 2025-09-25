Junts reclama que l'opa al Sabadell no s'autoritzi si el BBVA no controla el 50%

Posicionament de Junts respecte de l'opa. El partit considera que l'oferta del BBVA al Banc Sabadell no hauria d’autoritzar-se per part dels òrgans reguladors, si l’operació no arriba al 50% del capital social. Així ho ha fet saber aquesta mateixa tarda en un comunicat. En aquest sentit, el partit estarà amatent al paper de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i del Banc d’Espanya.
En l'escrit, els juntaires recorden que a finals de juny "ja van advertir que les condicions del govern espanyol no eren prou contundents". De fet, van avisar que només serien útils si servien perquè es desistís de l’OPA. El partit reitera al comunicat la seva defensa d'un sistema financer i bancari català propi que es regeixi des de Catalunya, i així justifica l'oposició "des del primer moment, a l’OPA del BBVA al Banc Sabadell". Junts creu que aquesta operació "perjudicaria el sistema bancari del país, la seva economia productiva, especialment les petites i mitjanes empreses, i els interessos de Catalunya", segons el comunicat.
El BBVA va aconseguir rebaixar el percentatge d'acceptació necessari per tirar endavant amb l'opa. En un inici, els calia el "sí" dels propietaris del 50% de les accions del Sabadell, però ara només necessiten el dels propietaris d'un 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions. Oliu ha compartit que, tot i que el BBVA pugui arribar a aquest 30% i presentar una segona opa, espera que si no assoleix el 50%, es retiri.
El vot de Pere Soler
El posicionament de Junts respecte a l'opa s'ha vist marcat pel vot a favor de Pere Soler, el vocal del partit a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Soler va votar a favor de l'operació, malgrat que el partit hi estava frontalment en contra. Puigdemont va sortir al pas quatre dies després del veredicte davant les crítiques i la perplexitat interna. A banda, el secretari general, Jordi Turull, va comparèixer per refermar el rebuig a la compra del BBVA i mirar de justificar que l'aval a l'informe de Competència donava arguments a Sánchez per frenar l'opa.
Puigdemont va denunciar que s'havia posat l'accent en el vot de Soler i no en els vots dels representants socialistes i va lamentar que es tractés d'una "crítica sistemàtica a tot el que vingui de Junts". En aquest sentit, Puigdemont va subratllar que el vot solitari de Soler no hagués canviat la decisió final de Competència i va insistir en el fet que el govern espanyol sí que pot actuar de manera definitiva.
La CNMV aprova la nova oferta d'opa del BBVA
Tornant al present, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) -el regulador espanyol- ha donat llum verda aquest matí a la nova oferta d'opa hostil el BBVA sobre el Banc Sabadell que apuja un 10% el preu de la compra d'accions. Amb aquesta validació, el període d'acceptació per als accionistes de l'entitat vallesana ha quedat reobert el matí d'aquest dijous i s'ha ampliat fins al 10 d'octubre.
Amb el vistiplau de la CNMV, totes les cartes tornen a estar sobre la taula i cara amunt, després que el president del BBVA, Carlos Torres, assegurés el mateix dilluns després de la presentació de la nova oferta que no la tornaran a apujar, tot i que ja ho havia dit anteriorment i se'n va acabar desdient. I és que l'entitat basca ofereix ara una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense diners en efectiu, mentre que abans oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.