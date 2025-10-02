El BNEW conclou amb la participació de més de 12.000 professionals de la nova economia

La sisena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha tancat avui les seves portes després de quatre dies en què 12.912 professionals -8.163 presencials i 4.749 en línia- de 87 països han participat en les diverses sessions de treball sobre els reptes de la nova economia. socioeconòmics que afronten les empreses, grans corporacions i startups en el desenvolupament de la digitalització de les seves activitats. S'han fet més de 14.000 contactes de networking entre els assistents.
Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB, ha resumit l'encontre dient que “el BNEW s’ha convertit en la capital de l’economia del futur, la productiva, que no té res a veure amb l’economia especulativa. BNEW ha estat el reflex de les noves idees i els nous usos d’aquesta nova economia que en el seu compte d’explotació no només busca el benefici econòmic, sinó també el benefici social".
Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha destacat l'èxit del BNEW a l'hora de posar en contacte tots els talents del sector, constatant-se que sostenibilitat, mobilitat, salut, aviació i indústria digital són mons que tenen molt en comú i necessiten intercanviar sinergies per continuar innovant. "Hem tornat a reunir professionals que prenen decisions en les seves empreses, demostrant que BNEW és molt útil per a tots els assistents, permetent-los ampliar oportunitats i possibilitats de col·laboració", ha dit.
De la telemedicina a l'aviació
La darrera jornada ha girat entorn l’aviació, la indústria digital i la salut. Ha quedat clar que la transformació digital està canviant el paper de les mútues en l’àmbit de la prevenció i l’assistència sanitària, optimitzant processos de gestió, augmentant l’eficiència operativa i oferint una experiència més personalitzada i de qualitat als usuaris. També s’ha posat el focus en com la IA pot actuar com a palanca per impulsar nous models d’assistència sanitària basada en valor, orientats a millorar resultats en salut, optimitzar recursos i garantir una major sostenibilitat.
BNEW també ha realitzat una sessió dedicada a les plataformes de telemedicina, la monitorització en remot i la intel·ligència artificial que permeten una atenció contínua, eficient i centrada en el pacient, fora dels murs del propi hospital. També s'han aplegat experts de l’aviació per analitzar els reptes i oportunitats que afronta Barcelona com a node estratègic en la connectivitat aèria internacional. S'han analitzat les necessitats d'abordar també la transformació verda del sector i la potencialitat d’integrar solucions digitals en infraestructures, sistemes i serveis aeronàutics, sempre amb la mirada cap a un model d’aviació més sostenible.
En el vertical sobre indústria digital s’ha celebrat una sessió sobre la convergència entre la ment humana i la intel·ligència artificial (IA), que ha aportat com a principals conclusions la necessitat de fomentar espais de trobada entre disciplines, promoure una IA centrada en l’ésser humà i cultivar una consciència crítica sobre els canvis que estem vivint. Aquesta convergència no és només un fenomen tècnic, sinó una transformació cultural profunda que exigeix reflexió, diàleg i responsabilitat compartida.