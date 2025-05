El Cercle adverteix que l'opa contra el Sabadell accentuarà el «desequilibri territorial» en favor de Madrid

El Cercle d'Economia ha deixat molt clar aquest dimarts el seu rebuig frontal a l'opa hostil del BBVA contra el Banc Sabadell. Ho ha expressat el seu president, Jaume Guardiola, en una compareixença en què ha explicat els argumentaris de l'entitat presentats en la consulta pública oberta pel ministeri d'Economia. El Cercle ha advertit dels riscos que l'operació de concentració comporta de "desequilibri territorial" en favor de Madrid.

L'entitat ha reclamat que es faci públic l'abans possible de tot l'informe de la CNMC elaborat sobre l'opa i ha apostat per "mantenir el Sabadell com una institució amb personalitat jurídica pròpia i establerta a Catalunya". El Cercle ha recordat que l'equilibri teritorial -consagrat com a bé jurídic d'interès general en l'article 138.1 de la Constitució- és un neguit històric de la institució econòmica, que es va plasmar ja fa 25 anys en la nota "El paper de l'estat en el manteniment de l'equilibri territorial a Espanya".

Miquel Nadal, director general del Cercle, ha subratllat que hi ha un "risc estructural que afecta tot el sistema bancari i que no és temporal", i ha assenyalat l'efecte que pot tenir l'èxit de l'operació pel que fa a l'accés al crèdit. Les condicions que ha posat Competència en aquest àmbit són considerades "insuficients" pel Cercle. Les "mesures de comportament que fixa la CNMC són insuficients per fer front del risc estructural per a la competència".

També apunten a les capacitats d'innovació del sistema bancari que tindria la concentració, en detriment de tot el sector i de tots elss eus clients. Passar de quatre jugadors a tres en el mercat bancari ja redueix severament les possibilitats d'inversió innovadora, segons ha constatat Miquel Nadal. Guardiola ha mostrat el respecte pel BBVA, banc present a Catalunya, i ha remarcat que la visió del Cercle obeeix tan sols a criteris d'interès general.

Des del Cercle han destacat que el Sabadell és una entitat molt particular, molt abocada al sosteniment financer de les empreses des del seu naixement fa 140 anys. L'afectació de l'operació sobre la competència seria enorme, segons l'entitat, "i per al conjunt del sistema". Per això, les condicions adreçades al comportament són del tot insuficients.

Va ser el president espanyol, Pedro Sánchez, el 5 de maig passat, qui va anunciar, precisament en l'inici de les Jornades del Cercle, l'obertura d'una consulta pública abans de decidir la posició definitiva de l'executiu davant l'operació llançada pel BBVA. Un anunci el de Sánchez que va ser molt ben rebut per l'auditori.