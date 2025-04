El govern espanyol posa en marxa el primer tram de la línia d'avals de 1.000 milions per parar el cop dels aranzels

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la posada en marxa del primer tram de la línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 1.000 milions d'euros per a empreses afectades per les mesures aranzelàries noves de la nova administració Trump. La línia d'avals està dotada amb un total de 5.000 milions d'euros, tal com estipula el reial decret llei aprovat la setmana passada per la Moncloa. Mitjançant l'acord de consell de ministres d'aquest dimarts s'activa el primer tram per un import de 1.000 milions d'euros i es fixen les condicions aplicables i els requisits que s'han de complir per accedir a aquests fons.