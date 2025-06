El Parlament demana al Govern d'Illa «contundència» per frenar l'opa del BBVA al Sabadell

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció d'ERC que exigeix impedir la materialització de l'opa del BBVA al Sabadell. El text dels republicans ha rebut el suport del PSC, Junts, Comuns i Aliança, l'abstenció del PP i la CUP, i el rebuig de Vox.

En concret, la moció insta al Govern a activar totes les accions polítiques, institucionals i legals necessàries davant de l'executiu espanyol per expressar de manera "contundent i inequívoca" el rebuig a l'operació bancària. La moció aprovada al ple també reclama que la Moncloa tingui una posició "clara i pública" en defensa de l'interès general i l'estabilitat econòmica i social de Catalunya.

En un altre apartat, el ple ha encarregat a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) un informe sobre la concentració del sector bancari i els seus impactes en els drets de la ciutadania i els consumidors, així com possibles mesures per revertir-ho. El Parlament reclama que aquest informe es presenti davant la comissió parlamentària que correspongui, d'acord amb una esmena de Junts que els republicans han acceptat. Així mateix, el Parlament també ha instat la Generalitat a continuar reforçant la governança i independència de l'Institut Català de Finances (ICF) per tal de convertir-lo en una banca pública "perfectament homologable".

La cambra també ha donat llum verda a demanar que l'executiu de Salvador Illa, en concertació amb l'ICF, insti a la sol·licitud -abans del 31 de juliol- de la llicència bancària per part del Banc d'Espanya davant del Banc Central Europeu i les instàncies europees. I a garantir que l'ICF canalitzi les línies de mediació de l'ICO a Catalunya.