El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

El PIB de Catalunya va créixer un 2,7% durant el segon trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra és una dècima inferior a l'anticipada a finals de juliol.
L'augment es deu, principalment, a l'increment del 3,7% de la demanda interna, impulsada per la formació bruta de capital, amb un augment d'un punt i dues dècimes respecte al trimestre anterior, quedant-se en 5,9%. En concret, la inversió en béns d'equipament mostra una taxa del 9,3% i la inversió en construcció del 3,5%.
L'increment també ha estat impulsat pel consum de les llars amb una taxa del 3,5%, sis dècimes menys que el trimestre anterior; i pel consum de les administracions públiques, que registra una variació interanual del 2,2%, un punt i sis dècimes menys que en el primer trimestre.
L'augment de l'economia entre trimestres va ser del 0,6%, una dècima menys que en el cas d'Espanya. De fet, la variació interanual catalana és també lleugerament inferior a l'espanyola, que en el mateix període va ser del 2,8%, tot i que molt superior a la mitjana europea, que va ser de l'1,6%.
Caiguda de les exportacions
Quant a les exportacions, presenten una variació interanual del 2%, quatre dècimes menys que en el primer trimestre. Per components, les de béns i serveis augmenten un 2,2% i el consum dels no residents creix un 1,1%.
Pel que fa a les importacions, augmenten un 3,5%, resultat de l'evolució de les importacions de béns i serveis(3%) i del consum dels residents a l'estranger (11,2%).
Dades per sectors
Des de l'òptica de l'oferta, el creixement de l'activitat industrial és de l'1,2%, set dècimes menys que en el primer trimestre. Per branques, destaca l'augment de la indústria farmacèutica i també la fabricació, reparació i instal·lació de maquinària.
Els serveis incrementen l'activitat un 3,1%, cinc dècimes per sota del trimestre anterior. Ressalten la restauració, l'hostaleria, el comerç a l'engròs i el comerç al detall, branques on s'observa un creixement més significatiu. La branca de les activitats immobiliàries i professionals presenta una taxa del 3,2% i l'administració pública, l'educació i serveis socials del 2,4%.
La construcció creix un 2,3% i manté la taxa registrada el trimestre anterior, mentre que el sector agrari cau 2,6 punts, fins al 4,4%.