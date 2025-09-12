La inflació continua lleugerament a l'alça i puja una dècima fins el 2,4% a l'agost

La inflació va repuntar una dècima a l'agost a Catalunya, fins a situar-se en el 2,4% respecte al mateix mes de 2024, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del tercer mes consecutiu amb un augment interanual dels preus i situa l'indicador en el nivell més alt des del febrer.
La dada catalana, però, continua lleugerament per sota de la mitjana de l'Estat, on l'Índex de Preus de Consum (IPC) es va mantenir estable a l'agost en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol. L'estabilitat dels preus durant l'últim mes s'explica principalment per l'electricitat, que fa un any pujava de preu, i va compensar la pressió a l'alça dels carburants.
Pel que fa a la variació mensual dels preus, a Catalunya van repuntar dues dècimes i a l'Estat es van mantenir estables. En aquest sentit, els serveis de transport (3,5%) i els paquets turístics (6,2%) són els que més han crescut a Catalunya entre juliol i agost, mentre que els aliments i el calçat cauen set dècimes en el mateix període mensual. L'IPC interanual ha crescut una dècima en les quatre demarcacions catalanes. Així, a Barcelona passa al 2,3%, mentre que a Girona i a Lleida arriba al 2,5% i a Tarragona la inflació és una mica més gran, del 2,7%.
L'electricitat i els carburants cauen dues dècimes
Per grups de productes, el que més ha contribuït a apujar els preus respecte a fa un any és l'electricitat, gas i altres combustibles (9,1%), però ho fa en grau més baix que el mes passat (10,7%), en una tendència a l'estabilització. Al seu torn, les assegurances (8,8%), el tabac (6,9%) o l'allotjament (6,8%, un increment de més de dos punts respecte a la variació anual del mes de juliol) són altres productes que encapçalen el rànquing.
Pel que fa als aliments, cauen un 0,7% respecte al juliol, però en la variació anual en conjunt pugen un 1,9%, una dècima menys que el mes anterior. Alguns d'ells continuen sent els productes que més pugen de tota l'estadística que proporciona l'INE, com ja va ser el cas el mes de juliol. El cafè, cacau i infusions costen un 17,6% que fa dotze mesos (17,2% el mes de juliol), mentre que els ous ho fa un 13,6% i la carn de vedella, un 11,7%, variacions anuals molt similars al mes anterior. Els llegums i les hortalisses fresques pugen un 8,7%, dos punts més que al juliol, mentre que la carn d'oví va un 8,3% a l'alça, dos punts menys que el mes anterior.
A la resta de l'Estat, la tendència és diversa, ja que si bé a Catalunya l'IPC ha repuntat de manera lleugera, cosa que també s'ha donat a Múrcia (2,1%, una dècima més) o a Galícia (2,5%, dues dècimes a l'alça), en altres s'ha quedat estable com a la mitjana estatal. És el cas de Madrid (2,9%), el País Valencià (3,2%) o Andalusia (2,7%). En d'altres, ha caigut, com a l'Aragó (2,6%) o a les Balears (3,2%), en tots dos casos, tres dècimes menys. Al País Basc i Navarra els índexs se situen en el 2,8% i el 2,5%, respectivament, dues dècimes menys que el juliol.