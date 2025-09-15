Espanya i els Estats Units celebren una reunió bilateral per abordar les relacions comercials

Els ministres espanyols d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i d’Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, s’han reunit aquest dilluns al Palau de Viana amb el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, i amb el representant de Comerç, Jamison Greer. Segons ha informat Europa Press, la trobada servirà per abordar qüestions d’interès comercial bilateral.
A la reunió també hi ha assistit Manuel de la Rocha, secretari d’Estat i director de l’Oficina d’Assumptes Econòmics i del G20 a la Presidència del Govern.
La visita de Bessent a Madrid coincideix amb altres reunions de negociació comercial entre els Estats Units i la Xina. El secretari del Tresor nord-americà va iniciar divendres passat una gira per Europa que inclourà també una parada al Regne Unit, segons va informar la Casa Blanca.
Durant la seva estada a Madrid, Bessent també té previst trobar-se amb importants representants xinesos, entre ells el viceprimer ministre He Lifeng.