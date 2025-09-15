15 de setembre de 2025

Espanya i els Estats Units celebren una reunió bilateral per abordar les relacions comercials

El secretari Bessent va iniciar divendres passat una gira per Europa que inclourà també una parada al Regne Unit

Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 08:46
Actualitzat el 15 de setembre de 2025 a les 10:41

Els ministres espanyols d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i d’Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, s’han reunit aquest dilluns al Palau de Viana amb el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, i amb el representant de Comerç, Jamison Greer. Segons ha informat Europa Press, la trobada servirà per abordar qüestions d’interès comercial bilateral.

A la reunió també hi ha assistit Manuel de la Rocha, secretari d’Estat i director de l’Oficina d’Assumptes Econòmics i del G20 a la Presidència del Govern.

La visita de Bessent a Madrid coincideix amb altres reunions de negociació comercial entre els Estats Units i la Xina. El secretari del Tresor nord-americà va iniciar divendres passat una gira per Europa que inclourà també una parada al Regne Unit, segons va informar la Casa Blanca.

Durant la seva estada a Madrid, Bessent també té previst trobar-se amb importants representants xinesos, entre ells el viceprimer ministre He Lifeng.

 

