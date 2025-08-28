Primer pas d'Europa perquè els Estats Units abaixin al 15% els aranzels als cotxes

La Comissió Europea ha fet aquest dijous el primer pas legislatiu per eliminar els aranzels als Estats Units i aconseguir així que Washington rebaixi del 27,5% al 15% els gravàmens que aplica a les exportacions de cotxes europeus. En un comunicat, Brussel·les ha explicat que ha presentat dues propostes legislatives perquè les reduccions d'aranzels comencin el seu procés legal a la UE.
El compromís entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units estipula que la reducció dels aranzels als cotxes europeus fins al 15% serà vigent en el mes de presentació de les iniciatives legislatives. Per això, Brussel·les espera que Washington l'apliqui de forma retroactiva des de l'1 d'agost i que això permeti a la indústria estalviar-se més de 500 milions.
En concret, la primera proposta legislativa elimina els aranzels sobre productes industrials dels Estats Units i ofereix accés preferencial al mercat per a una gamma de productes pesquers i agrícoles no sensibles dels EUA. La segona proposta planteja prolongar el tractament sense aranzels per a la llagosta, incloent-hi ara també la llagosta processada. La Comissió Europea continuarà treballant amb els Estats Units per reduir els aranzels.
Ara, el Parlament i el Consell hauran d’aprovar les dues propostes mitjançant el procediment legislatiu ordinari abans que les reduccions aranzelàries de la UE puguin entrar en vigor. En paral·lel, s’espera que els EUA implementin el sostre aranzelari acordat del 15% per als cotxes i peces d’automòbil de la UE.
Aquestes reduccions aranzelàries es preveu que siguin efectives des del primer dia del mateix mes en què s’introdueixin les propostes legislatives de la Unió Europea, és a dir, l’1 d’agost. Els EUA també s’han compromès a aplicar aranzels zero o propers a zero en certes categories de productes a partir de l’1 de setembre (recursos naturals no disponibles, com el suro, tots els avions i peces d’avions, medicaments genèrics i els seus ingredients i precursors químics). Ambdues parts han acordat treballar per ampliar encara més aquesta llista.