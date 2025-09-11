Les patronals acullen amb alleujament però amb matisos la caiguda de les 37,5 hores

Les patronals han rebut amb satisfacció que la reducció de jornada impulsada pel govern espanyol no hagi superat el tràmit parlamentari pels vots en contra de VOX, PP i Junts. Tant la CEOE, com Foment han assenyalat alleugerats que s'ha evitat un gran impacte negatiu sobre l'economia, l'ocupabilitat i també sobre els consumidors. Mentre que Pimec també ho ha valorat positivament, però ha anat més enllà: ha posat l'èmfasi en la necessitat de "consens polític i social i des de la negociació col·lectiva" a l'hora d'aprovar aquest tipus de mesures per tal de no castigar la productivitat del país.
El president de l'entitat de mitjana i petita empresa de Catalunya, Antoni Cañete, ha posat en relleu la importància de comptar amb les pimes a l'hora de legislar, donat el seu pes dins del motor econòmic. I ha celebrat la caiguda d'una iniciativa que era "inviable i sense consensos en tots els nivells". Cañete ha expressat que aquest resultat ha posat de manifest la necessitat que davant qualsevol debat sobre la millora del temps de treball ha de tenir un major consens. Concretament, ha denunciat que no es tingui en compte les pimes i clama que es considerin "actors imprescindibles", ja que així es garantirà un marc equilibrat, sostenible i adaptat a la realitat del teixit empresarial.
Cañete també ha assenyalat els punts on cal treballar per millorar el temps de treball: "cal afrontar reptes com l'absentisme laboral, la productivitat i les dificultats per disposar de professionals qualificats". Per fer-ho, des de Pimec han reiterat la seva voluntat de treballar amb les institucions per impulsar "fórmules realistes" que assegurin un equilibri just entre la millora de les condicions de treball i la productivitat.
Per altra banda, Foment ha estat més vigorosa a l'hora de celebrat la caiguda de la iniciativa, ja que des de l'entitat creuen que s'ha evitat "la fallida econòmica del país". El president, Josep Sánchez Llibre, ha expressat que "és un gran dia per a l'economia productiva i catalana, especialment per a les petites i mitjanes empreses i per als autònoms" i celebra que el teixit productiu -amb el manteniment de les 40 hores- "continuï sent productiu". Tot i això, destaca que a Catalunya ja hi hagi 101 convenis en els quals es treballa 37,5 hores "pactades lliurement".
El CEOE ha celebrat que s'hagi evitat un "impacte negatiu greu" i creu que aquest resultat ha estat així per uns grups parlamentaris que s'han oposat a la mesura de forma "coherent amb l'absència de resultats al diàleg social".
Al cantó oposat, CCOO i UGT van carregar contra Junts per oposar-se a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores i li van exigir que retirés l’esmena a la totalitat. Els dos sindicats majoritaris es van concentrar el dimecres al matí davant la seu de Foment del Treball i van assenyalar el partit que encapçala Míriam Nogueras al Congrés dels Diputats. “S’aliarà amb l’extrema dreta nacionalista espanyola”, va dir el secretari general de CCOO, Unai Sordo.