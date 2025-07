Espanya tanca el primer trimestre amb un dèficit del 2,7%, per sota de la mitjana europea

Espanya va tancar el primer trimestre del 2025 amb un dèficit públic –la diferència entre la recaptació i la despesa del govern– del 2,7% i un deute del 103,5% del PIB. Així ho ha indicat la darrera actualització publicada aquest dilluns per l'Eurostat, que ha tornat a ubicar, per segon trimestre consecutiu, el dèficit de l'estat espanyol per sota de la mitjana de la zona euro. Segons l'Eurostat, aquesta ràtio va reduir-se en quatre dècimes respecte al quart trimestre del 2024, fins i tot tenint en compte la despesa pública vinculada a la reparació dels danys causats per la dana al País Valencià. Tanmateix, Espanya es manté com un dels països més endeutats de la zona euro, només superada per Grècia (deute d'un 152,5% del PIB), Itàlia (137,9%), França (114,1%) i Bèlgica (106,8%).

Segons les dades provisionals, el dèficit de l'estat espanyol va situar-se dues dècimes per sota de la mitjana de la zona euro (2,9%) durant el primer trimestre del 2025. La informació que publica l'Eurostat està alineada amb les previsions de dèficit de la Comissió Europea, que per aquest 2025 estima que Espanya tanqui l'exercici amb un dèficit del 2,8%. Aquests números reforcen la idea que l’estat espanyol evitarà l’aplicació del procediment de dèficit excessiu, el mecanisme que sotmet els països amb un dèficit i deute públic extraordinari a un major control de les finances per part de Brussel·les. Tal com fixen les noves regles fiscals, per a l'aplicació del procediment caldrà registrar un dèficit superior al 3%.

Espanya va lliurar-se in extremis l’any 2023 d’aquest control, malgrat que va superar el llindar –la Comissió va considerar que les accions del govern espanyol s’encaminaven a assolir l'objectiu de dèficit–. En el darrer exercici, el dèficit de l'estat espanyol se situava per sota del 3%, però l'impacte de la dana va elevar-lo fins al 3,2%. Brussel·les, aquest cop, va apuntar que es tractava d’una desviació temporal i que aplicar el procediment tampoc era oportú.

Evolució del deute

Tot i que Espanya es presenta com un dels estats membres que més ha reduït el deute en termes interanuals, es manté com el cinquè més elevat de l'eurozona. A més, malgrat el descens respecte al primer trimestre del 2024, el deute en comparació al tancament del 2024 s'ha elevat, passant del 101,8% del PIB al 103,5% actual. A diferència del dèficit –se situa per sota la mitjana de l'eurozona–, el deute espanyol sobrepassa la mitjana. Segons l'Eurostat, els països que utilitzen la moneda única van tancar el primer trimestre del 2025 amb un deute del 88% del PIB, és a dir, 15,5 punts per sota la xifra registrada a l'estat espanyol.

Pel que fa al deute públic de la zona euro, en el primer trimestre de 2025 va ser del 88% del PIB, una ràtio superior al 87,4% del darrer trimestre de 2024. En el conjunt de la Unió Europea (UE), va ser del 81,8%, enfront del 81% dels tres mesos anteriors. Segons l'Eurostat, la ràtio de la zona euro en el primer trimestre era lleugerament superior al 87,8% del PIB registrat entre gener i març de 2024, mentre que per als Vint-i-set va ser sis dècimes més gran que la lectura del 81,2%, observada en el primer trimestre de l'any passat.

En comparació amb el quart trimestre de 2024, setze estats membres van registrar un augment de la seva ràtio deute/PIB al final del primer trimestre de 2025, deu van registrar una disminució, i la ràtio va mantenir-se estable a Txèquia.