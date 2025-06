Foment celebra l'ampliació de l'aeroport i reclama al Govern que nomeni un responsable per «liderar el projecte»

Foment del Treball ha celebrat i ha fet una valoració "molt positiva" de l'anunci del Govern per ampliar l'aeroport del Prat amb una inversió de 3.200 milions d'euros. "Era un objectiu prioritari i una necessitat de país per la qual no hem descansat mai des de Foment en els últims anys", ha assegurat aquest dimarts el vicepresident de la patronal catalana, Lluís Moreno, que ha reclamat a l'executiu de Salvador Illa que posi ràpidament fil a l'agulla i nomeni un responsable per "liderar el projecte" d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En paral·lel, Foment del Treball considera que la proposta presentada pel Govern, Aena i el Ministeri respecta els criteris mediambientals i s'ha mostrat convençuda que rebrà l'aval de la Comissió Europea (CE).