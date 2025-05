Foment demana a Sánchez que freni l'opa al Sabadell: «Les pimes perdrien 70.000 milions d'euros»

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha dit que la resolució de la Competència sobre l'opa al Sabadell és “insuficient” i “decebedor”, perquè un informe d'aquestes característiques hauria d'haver fet un estudi més “exhaustiu” sobre les conseqüències de la situació del crèdit en cas de compra del banc català. “És una resolució inapropiada i precipitada”, ha afirmat, perquè Foment ha presentat un recurs per poder-se personar en aquest cas i traslladar la posició de la patronal en aquesta qüestió. Foment sostenia en un principi que si es completava l'opa, això afectaria especialment les petites i mitjanes empreses, que perdrien prop del 50% del crèdit, uns 75.000 milions d'euros. Després de la resolució de la CNMC, hi ha una “petita remuntada” de la situació de les pimes, però continuarien perdent el 46% del crèdit de què disposen. “La pèrdua seria de 70.000 milions d'euros”, ha alertat Sánchez Llibre. Per això, des de la patronal han demanat al govern espanyol que paralitzi l'operació.