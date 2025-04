Freixenet anuncia un ERO que afecta 180 treballadors

Freixenet ha anunciat la intenció d'aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 180 treballadors del grup, el que suposa el 24% de la plantilla. L'expedient afecta les societats Freixenet SA i Segura Viudas SA, i no s'aplicarà sobre la part comercial de la companyia.

El gegant del cava ha justificat la mesura en el marc de la reestructuració realitzada pels efectes de la sequera. Els "reptes" del canvi climàtic han provocat una reducció del 45% de la producció de raïm al Penedès des del 2022 i la consegüent disminució de la disponibilitat de matèria primera i l'augment de costos.

En un comunicat, l'empresa del sector del cava assegura que ha hagut de prendre mesures "urgents" per "garantir el desenvolupament sostenible del negoci en el futur" després d'una sequera que ha provocat "greus interrupcions" en la indústria. La manca d'aigua també els ha augmentat els costos i els ha reduït la producció. Així, la reducció de plantilla pretén anivellar-la a una producció més reduïda.

Freixenet assegura que aborda l'ERO amb una "profunda consciència" del seu impacte i garanteix un "diàleg obert" quan arrenqui la negociació amb els representants dels treballadors. A finals d'abril del 2024, l'empresa va anunciar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a 615 treballadors per la sequera, que va ser descartat per la Generalitat perquè considerava que la sequera no era una causa de força major.