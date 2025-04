Illa es posa a disposició dels empresaris catalans a Itàlia per fer front a la guerra aranzelària de Trump

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb la Cambra de Comerç d'Espanya a Itàlia i amb empresaris catalans per posar-se a la seva disposició en la resposta als aranzels de Donald Trump. A la trobada, a Milà i que s'ha allargat una hora, hi han assistit representants de CaixaBank, Almirall, Audax, Cosentino, Doga, Formaitalia i NH, entre d'altres. La reunió ha estat "profitosa" i marcada pel context de la guerra comercial provocada pels Estats Units. El president ha traslladat als empresaris el pla del Govern per fer front als aranzels i han coincidit que la resposta passa per aprofundir en el projecte europeu.