Front comú d'Illa i els empresaris catalans d'Itàlia contra la guerra aranzelària

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb empresaris catalans a Itàlia per traslladar-los el seu suport en l'actual context de guerra aranzelària. La trobada, a Milà, ha durat una hora i ha servit perquè Illa expliqués el seu pla de resposta als aranzels a representants de companyies com CaixaBank, Almirall, Audax, NH i Simon, entre d'altres. Illa desconfia de la pròrroga de Trump i ha garantit que el pla antiaranzels es manté i que els contactes amb els sectors afectats continuaran per modular la resposta del Govern a la situació econòmica global. Fonts governamentals destaquen que la trobada ha estat "fructífera".

Per conèixer de primera mà la realitat empresarial en un moment d'incertesa, el president s'ha traslladat de Milà a Abbiategrasso per visitar l'empresa Areco, del Briolf Group, una companyia gironina amb delegacions arreu del món, també a Itàlia. Areco, del sector dels químics, no exporta directament als Estats Units, però sí altres empreses del grup. Illa ha visitat la planta, on es fabriquen pots de pintura d'aerosols, acompanyat de la direcció de la companyia. El sector dels químics és un dels més afectats pels aranzels, en cas que finalment es confirmin.

El pla contra els aranzels exposat dilluns, ha dit, es manté, perquè l'escenari és "incert" i "pot passar de tot". "Hi ha hagut una pausa, però el pla continua vigent i el tindrem a punt per poder ajudar, i continuarem fent reunions amb els sectors més afectats per preparar-nos per aquesta situació", ha explicat. El president fa dies que insisteix que la situació provocada per Trump "és completament nova" i genera un neguit entre els mercats i la ciutadania. "Els governs hem d'estar preparats i respondre", ha deixat clar, i fer-ho des de la prudència, però també des de la defensa d'Europa i els valors europeus.

Illa ha intensificat els contactes empresarials el dia abans d'arribar a Varese per assumir la presidència dels Quatre Motors d'Europa. Les regions que integren l'organització de cooperació interregional preparen una acció conjunta contra la política aranzelària de Trump, d'entrada en forma de declaració, que s'ha de concretar aquest divendres durant l'acte de traspàs.

Hi haurà ampliació.