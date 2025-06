Just Eat acusa Glovo de «minvar» els seus marges amb el model de falsos autònoms

Just Eat ha assegurat al judici per competència deslleial contra Glovo que la plataforma promou un model de contractació amb falsos autònoms que provoca una reducció “significativa” dels seus marges empresarials. El director general de la companyia a Espanya, Íñigo Barea, ha assegurat que les “polítiques agressives” de promocions, disponibilitat i rapidesa del servei de Glovo són “impossibles de replicar” per Just Eat amb la “rigidesa” del sistema laboral en la primera sessió del judici per dirimir la demanda. “Glovo ha empès les comissions a la baixa a través del sistema d’exclusivitats, ha acostumat la indústria i això ha minvat molts els marges”, ha dit Barea. Aquest judici contra Glovo se suma a una altra causa judicial que té oberta al jutjat d’instrucció 31 de Barcelona, on s’investiga el conseller delegat, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors.