La inflació deixa de baixar per tornar a pujar: augmenta dues dècimes al juny i se situa en el 2,2%

La inflació ha trencat la tendència a la baixa dels darrers tres mesos per tornar a l'alça. Ha augmentat dues dècimes a l'Estat i ha situat la variació anual en un 2,2%, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'evolució alcista de l'Índex de Preus de Consum (IPC) es deu, principalment, a l'increment dels preus dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques.

Concretament, la pujada de preus dels principals productes que han fet augmentar la inflació es deu al fet que el darrer any van patir un descens. La taxa se situa per sobre del nivell de referència del Banc Central Europeu (2%), però, tot i això, el ministeri d'economia ha subratllat que la inflació "es manté continguda" i ha fet referència al context d'incertesa que es viu en els mercats energètics.

Pel que fa a la taxa d'inflació subjacent, en la qual no es té en compte els aliments elaborats ni els productes energètics, la taxa es manté en el 2,2% i no mostra cap variació. Tot i aquestes aproximacions, l'INE publicarà les dades definitives de l'IPC el pròxim 15 de juliol, on també apareixeran les relatives a Catalunya.

Les últimes dades a Catalunya

Cal recordar que en les darreres dades catalanes es va moderar tres dècimes el maig passat i es va situar en l’1,8% interanual, el que va fer que la inflació se situés per sota del 2%. A més, Catalunya va encadenar el tercer mes consecutiu amb un descens de l'IPC després que al març se situés en el 2,2% i l’abril en el 2,1%. Tot plegat, ho va aconseguir gràcies a l'abaratiment dels paquets turístics respecte al mateix mes de l'any passat.