Teresa Garcia-Milà, primera dona que presideix el Cercle d'Economia

Teresa Garcia-Milà ha estat proclamada nova presidenta del Cercle d'Economia un cop acabat el procés electoral, al qual la seva candidatura ha estat l'única que s'ha presentat. Amb aquest nomenament, esdevé la primera dona a presidir l'entitat des que es va fundar el 1958.

L'economista, sòcia del Cercle des del 1995, afronta un mandat de tres anys (2025-2028) amb la voluntat de reforçar els valors fundacionals del Cercle, democràcia, economia de mercat i Europa. Ho fa en una conjuntura que, segons apunten des de l'entitat, presenta "grans reptes per a la democràcia liberal i l'economia de mercat". Garcia-Milà posarà el focus en reflexionar sobre Europa i com recuperar la seva força política i econòmica en el tauler global.

El seu programa aposta per reforçar l'impacte de les notes d'opinió que el Cercle emet de forma periòdica a Catalunya, a la resta d'Espanya i Europa. També vol explorar la creació de nous grups de treball per analitzar "amb profunditat i rigor" qüestions que impacten "de forma transversal i estructural" el creixement econòmic i l'equilibri territorial i social. A més aposta per continuar innovant en les activitats del Cercle i en l'organització de la Reunió Cercle d'Economia, que aquest any ha celebrat la 40a edició.

Entre els objectius de mandat destaca enfortir la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació (IPI), un projecte del Cercle iniciat durant la presidència de Jaume Guardiola per impulsar la transformació del model productiu de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén esdevenir un centre de referència en l'anàlisi i la innovació en polítiques públiques que influeixin en les estratègies relacionades amb la productivitat i la competitivitat. Un altre dels aspectes a potenciar en aquesta nova presidència serà la participació dels socis amb, entre altres iniciatives, l'impuls d'una nova pàgina web més interactiva.

Perfil acadèmic i de la casa

Garcia-Milà és una acadèmica de 69 anys, amb pocs enemics, segons fonts de la casa, i força valorada com a acadèmica. Doctorada per la Universitat de Minnesota, ha estat consellera de diverses companyies i entitats financeres, com Vueling, Enagas i Banc Sabadell. Dirigeix la Barcelona Graduate School of Economics. Entre la massa social del Cercle, que aplega empresaris, directius, intel·lectuals i acadèmics, està molt ubicada en aquest darrer grup.

Amb la seva elecció es bandeja la renovació generacional. I s'opta per algú molt de la casa. Tant que fa gairebé 30 anys que està a la junta directiva, on va ingressar sota la presidència de Josep Piqué el 1995. Els presidents del Cercle ho són només 3 anys i no poden ser reelegits, tot i que sí que poden tornar a ser-ho més endavant. Però aquesta limitació, que demostra certa saviesa de l'entitat, no s'aplica als vocals. Garcia-Milà ha estat a la junta des del 1995 tret d'un període breu (2013-16). Actualment n'era vicepresidenta. Ideològicament "dúctil", segons persones que la coneixen, alguns la ubiquen en el que havia estat el món "sociovergent".