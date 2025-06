Les pensions s'apugen un 4,5%: aquesta és la mitjana que cobren els jubilats catalans

L'import mitjà de les pensions s'ha situat en els 1.363,4 euros a Catalunya durant aquest mes de juny, xifra que representa un increment del 4,51% més que el mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri de Seguretat Social. Es tracta d'un 3,97% més que la mitjana del conjunt de l'Estat, on les pensions han sigut de 1.311,4 euros, un 4,53% més que el juny del 2024. A més, s'ha abonat una paga extraordinària de 1.335,9 euros de paga extraordinària.

L'import mitjà de la pensió de jubilació

En total, a Catalunya s'han abonat 1,804 milions de pensions, és a dir, el 17,44% de tot l'Estat i un 1,38% més que al juny de l'any passat. La major part de les pensions han sigut de jubilació (1,19 milions), amb un import de 1.539,2 euros, amb 1.520 euros de paga extra.

Pel que fa a les pensions per incapacitat permanent (166.297), l'import s'ha situat en 1.324 euros; les de viduïtat (389.282) han sigut de 950,71 euros, les d'orfandat (50.384) de 518,70 euros; i les de favors de familiars (1.418) han sigut de 853,55 euros.

Com en les prestacions per jubilació, la resta de pensions també han rebut un complement en concepte de paga extraordinària. En el cas d'incapacitat permanent, són 1.211,15 euros, les de viduïtat 891,57 euros; i en les de favors de familiars 686,19 euros.

La pensió mitjana per demarcacions

Per demarcacions, l'import mitjà per pensió ha sigut de 1.404,08 euros a Barcelona, un 4,4% més que al juny de l'any passat i quasi un 4% per sobre la mitjana espanyola. A les comarques de Girona, la pensió mitjana ha sigut de 1.234,1 euros, un 4,85% més que el juny del 2024, un 5,9% menys que la mitjana estatal; i a les comarques de Lleida l'import va ser de 1.184,6 euros, un 5% anual més però un 9,7% menys que la mitjana estatal. Per últim, a les comarques de Tarragona, l'import de les pensions al juny ha sigut de 1.286,37 euros, un 4,68% anual més i 1,91% per sota la mitjana estatal.