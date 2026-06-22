“Les pimes resisteixen, però en un entorn cada cop més exigent”, ha assegurat Pep Garcia, del Consell Territorial de la PYME, vinculada a Foment del Treball. Ho ha dit en la presentació de l’indicador CEPYME sobre la Situació de la Pyme en el segon trimestre del 2025. La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha detallat el contingut de l’informe.
Pep Garcia ha assenyalat el pes del teixit de les pimes en l’economia catalana, la primera exportadora de totes les de l’Estat. El 94% de les empreses catalanes són una microempresa, el que diu molt de la seva capilaritat, però Garcia ha insistit que no es pot legislar sense tenir en compte les diferències profundes en el teixit productiu: “No es pot demanar més productivitat si s’incrementen els costos per a les més petites”. Garcia ha anunciat que el proper 16 de juliol, Foment presentarà el seu propi Baròmetre centrat en les pimes catalanes.
El sector de les pimes viu un moment d’estancament a l’estat espanyol. Entre el 2019 i el 2025, les microempreses van perdre un 0,9%, mentre les petites van créixer un 12,2%, les mitjanes un 10,6% i les grans un 23,9%. L’augment dels costos i la incertesa provocada pel context geopolític i, ara, per la guerra a l’Orient Mitjà, expliquen la complexitat del moment.
“Els costos operatius són el gran elefant a l’habitació”, ha dit Francisco Vidal, de la patronal espanyola de les pimes. Els costos han crescut un 25% des del 2019 mentre els costos laborals han crescut a un ritme mitjà del 4% des del 2021, el que suposa un augment de costos sensible respecte del panorama anterior a la covid.
La "pressió" del salari mínim
Des del 2021 al 2025, hi ha una diferència de més de cinc punts percentuals entre l’augment de costos laborals a les petites empreses (un 28,7%) i les microempreses (un 29%), en relació a les mitjanes (que són un 23,4%). Una dada que ha subratllat Ángela de Miguel és la “pressió” que ha suposat l’increment del salari mínim, que ha crescut un 86% els darrers deu anys.
L’informe mostra que dels 493.500 llocs de treball en el sector privat l’últim trimestre del 2025, un 67% pertany a les grans empreses (un total de 330.500 llocs de treball), mentre que les pimes van aportar el 33% restant. El conjunt d’un milió de microempreses amb personal assalariat només va crear 14.050 llocs de treball, que és el 2,8% del total. Les petites empreses van crear 87.700 ocupacions i les mitjanes 61.300 (17,8% i 12,4%, respectivament).
10.300 microempreses menys
A finals del 2025, hi havia 10.300 microempreses menys que abans de la pandèmia, que suposa un descens del 0,9%. Una dada molt gràfica la mostra la mitjana de llocs de treball que creen les empreses en funció de la seva dimensió. Els darrers sis anys, cada gran empresa va crear 281 treballadors. Una mitjana va crear-ne 12, una petita empresa 2,5 i, en canvi, calen 24 microempreses per crear un lloc de treball. “És una dada demolidora, les microempreses amb prou feines creen llocs de treball”, ha afirmat Francisco Vidal.