Les entitats econòmiques de Catalunya consideren que les famílies i les pimes són els col·lectius més perjudicats pel repunt de la inflació al març. L'encariment dels preus de l'energia i dels carburants arran del conflicte a l'Orient Mitjà està generant una pressió creixent sobre l'economia. Així, els sindicats CCOO i UGT han reclamat mesures per protegir les persones treballadores. En la mateixa línia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya ha demanat "vigilància" i alerta que l'alça dels preus "deteriora els nivells de renda real de les famílies". Per la seva banda, Pimec ha assegurat que el repunt "torna a pressionar els costos de les pimes", especialment per l'encariment del transport i l'energia.

Aquestes reaccions s'han produït arran del repunt de l'Índex de Preus al Consum (IPC) del mes de març, que es va disparar fins al 3,1% a Catalunya, més d'un punt per sobre que al febrer (2%), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment de la inflació s'explica per l'encariment dels carburants i representa un màxim des del febrer de l'any passat. La dada catalana, però, va continuar per sota de la mitjana espanyola, que es va situar en el 3,4%. Tot i això, el Col·legi d'Economistes de Catalunya demana "vigilància" davant l'evolució de la inflació i alerta que l'alça dels preus "deteriora els nivells de renda real de les famílies".