La UGT preveu un increment de la conflictivitat laboral a Catalunya si no es tramita la reducció de la jornada

El secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha assegurat que hi haurà “més conflictivitat laboral” en la negociació de convenis si no es tramita la reducció de la jornada al Congrés. De moment, la dilatació de la norma ha provocat el bloqueig d’una vintena de convenis que afecten més de 70.000 catalans. El líder d’UGT ha assegurat en una atenció als mitjans que es reunirà amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que els independentistes anunciessin una esmena a la totalitat. “Més enllà de les declaracions, vull saber si hi ha marge de negociació”, ha assegurat.