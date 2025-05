La Zona Franca, «camp abonat» per fer el salt de polígon industrial a Districte 4.0

“Tenim el camp abonat”. La rellevància de la Zona Franca de Barcelona com a referència internacional ha estat el nus de la conferència feta aquest dilluns per Pere Navarro, Delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, al Palau Macaya de Barcelona. Navarro ha explicat les transformacions viscudes pel Consorci els darrers anys, que ha passat de polígon industrial a incubadora del Districte 4.0, que el delegat vol veure com una part més integrada dins de la ciutat.

Navarro ha presentat el DFactory com el “cor” del Districte 4.0, un edifici que és singular arquitectònicament, però sobretot pel seu contingut com a lloc d’encontre d’empreses que generin negoci conjunt i oportunitats. Un edifici que no s’ha inaugurat, però on passen moltes coses i que està ocupat en un 90%. La idea és que a finals del 2026 conclogui el projecte d’ampliació. Navarro ha destacat que, a més de ser un espai logístic i de producció, es vol que el DFactory sigui assumit també com un lloc urbà de qualitat, una zona més del paisatge de la ciutat.

El delegat de la Zona Franca ha subratllat que la de Barcelona és la primera que ha obtingut el certificat de l’OCDE sobre comerç lícit i governança democràtica. Un fet que ha mostrat com a orgull en un món on no totes les zones franques han gaudit sempre de prestigi i reconeixement.

El president de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Miquel Roca, ha presentat l’acte, moderat pel periodista Gabriel Trindade. Roca ha assegurat que “bona part del futur econòmic de Catalunya es juga a la Zona Franca”, després d’una gran transformació que ha atribuït a Pere Navarro. Una Zona Franca on durant molts anys “no es movia res”.

Un lloc on "el producte surt per la porta"

En relació al Districte 22@, Pere Navarro ha elogiat el que ha representat per la ciutat, assenyalant que és molt digital. També e la Zona Franca hi ha un vessant figital, però ha afirmat que al DFactory "el producte surt per la porta", amb un pes essencial per la logística, i per això els dos mons es poden complementar perquè "l'important és que tots dos són a Barcelona".

Navarro ha subratllat que el Consorci és “una empresa pública”, amb un plenari molt plural presidit per l’alcalde de Barcelona i on les decisions se solen adoptar per unanimitat, el que fa del consorci “un espai de consens”. Navarro ha explicat que la Zona Franca era un polígon industrial que s’ha convertit en un Districte 4.0: “Barcelona és la segona ciutat en atracció de talent en el món i la primera que no és capital, la quarta ciutat en fires, el cinquè hub digital de la UE, el 33 de tot el món”.

“No hi ha beneficis fiscals, però tothom hi vol venir”, ha dit Navarro, apuntant a la ubicació immillorable de l’espai, de sis milions de quilòmetres quadrats, a tocar del port i de l’aeroport de Barcelona. “Es tracta de promoure el progrés econòmic, però d’atreure el talent, de creació nous llocs de treball de qualitat i llarg recorregut”. Ha al·ludit als disset objectius de creixement sostenible, els ODS, a l’aposta per la digitalització, la sostenibilitat i la connectivitat.

L'interès xinés, "bona notícia si es gestiona bé"

Pere Navarro ha esmentat els sectors on es vol ser competitiu, des de la nanotecnologia a les ciències de la salut passant pel sector agrícola, amb la voluntat que sigui plural quant a sectors econòmics. El delegat a la Zona Franca ha assenyalat que el món, sotmès ara a les batzegades de Donald Trump, no tornarà a ser un lloc estable, però que l’important és adaptar-se. En aquest sentit, s’ha mostrat optimista: “Ens estem sabent adaptar”. Ha assegurat l'interès existent de moltes empreses xineses d'instal·lar-se a Barcelona, insistint que volen que vinguin companyies de tot arreu. "L'interès xinès és una bona notícia a condició que ho gestionem bé".