Les exportacions catalanes pugen un 3,3% anual durant el primer trimestre i superen els 25.000 milions d'euros

Les exportacions catalanes van augmentar un 3,3% anual durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Catalunya va vendre a l'exterior per valor de 25.050,2 milions d'euros, la segona xifra més alta de la sèrie històrica tan sols per darrere de l'assolit el 2023 (26.737 milions) i es va mantenir com el territori més exportador de l'Estat. En la mateixa línia, a l'Estat les exportacions van créixer un 2,6% interanual en l'acumulat entre gener i març, fins als 95.873,4 milions d'euros. Les dades arriben en un "complex" context internacional marcat per la guerra aranzelària.