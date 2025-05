Les patronals celebren la decisió de Sánchez sobre l’opa al Sabadell: «Hi ha partit»

Foment i Pimec han celebrat la decisió de Pedro Sánchez d’obrir una consulta pública sobre l’opa del BBVA al Sabadell. “Hi ha partit”, ha dit el president de Pimec, Antoni Cañete. També des de Foment s’han mostrat “satisfets” amb el moviment del govern espanyol, perquè sostenen que va en la línia d’acabar “paralitzant” una operació que seria perjudicial per a les petites i mitjanes empreses. “Apel·lem a l’interès comú i territorial, i demanem que es paralitzi l’opa”, ha insistit Josep Sánchez Llibre. Amb la consulta, les patronals creuen que el govern espanyol no tindrà més remei que aturar l’operació. Informa Bernat Surroca.