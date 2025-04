L'Ibex-35 tanca la setmana amb una caiguda de l'1%

L'Ibex-35 ha tancat la setmana amb una caiguda d'un 1,09%, fins a situar-se en els 12.286 punts, en un context marcat per la guerra comercial en forma d'aranzels entre la Xina i els Estats Units i la treva de 90 dies del país nord-americà envers la resta del món. El selectiu espanyol ha encadenat la seva tercera setmana consecutiva en negatiu, però el resultat dels últims cinc dies no ha sigut tan greu com el de la setmana passada, quan l'indicador es va enfonsar un 6,67%.