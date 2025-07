L'IPC repunta dues dècimes al juny a Catalunya i se situa en el 2%

La variació anual de l'IPC ha trencat la tendència de tres mesos a la baixa i ha repuntat dues dècimes, fins al 2%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt de l'Estat, la inflació es va situar al 2,3%, és a dir, una dècima més que l'estimació de finals del mes passat i tres dècimes més per sobre la registrada al maig. Segons l'INE, els grups que més van influir en aquest increment són els carburants i lubricants per a vehicles personals, ja que al juny de l'any passat van retrocedir; l'habitatge, que va pujar un 4,2%; i els aliments i begudes no alcohòliques, que van presentar una variació anual del 2,8%, tres dècimes més que el mes anterior. Mentrestant la inflació subjacent es va mantenir en el 2,2%.

Tant Catalunya com la resta de l'Estat han vist com aquest mes de juny l'IPC s'ha incrementat i trenca tres mesos seguits de tendència a la baixa, des que al febrer assolís el màxim anual amb un 3,1%. En el cas de Catalunya, la variació anual del 2% encara se situa dins dels objectius del BCE -fixat en el 2%- mentre que al conjunt de l'Estat el sobrepassa lleugerament, fins al 2,3%.

Els grups que més han contribuït a fer augmentar l'IPC a Catalunya durant el mes de maig van ser les begudes alcohòliques i el tabac (4,4%, sis dècimes més que al maig); els restaurants i hotels (4%, tres dècimes menys), seguides de l'habitatge i els seus subministraments (3%, quatre dècimes més), l'ensenyament, que es manté en el 2,8% i els aliments i begudes no alcohòliques, amb un 2,6%, una dècima més.

Dins dels subgrups, el tabac és un dels que més augmenta, amb una variació anual del 6,9%, un punt i mig més que al maig; seguit de l'electricitat, el gas i els combustibles, amb un 5,2%, un punt i mig més que el mes anterior; i les begudes no alcohòliques, amb un 5,1%, és a dir, 1,8 punts menys que al maig. També destaca l'increment dels aliments en tres dècimes, fins al 2,3%, i el subministrament d'aigua i altres serveis relacionats amb l'habitatge, amb un 2,4%, dues dècimes menys.

Si s'analitza el cistell de la compra, els aliments que han pujat més són la carn de vaca, amb un 14,5%, 1,1 punts més que al maig; la carn d'oví, amb un 12,2%, una dècima més; i els ous, amb un 18%, la mateixa taxa que el mes anterior. També destaca l'increment de les fruites fresques i refrigerades, amb un 12,6%, tot i que es modera quatre dècimes; mentre que la llet va augmentar un 5,6%, dues dècimes menys i el formatge un 5,3%, quatre dècimes més. Enmig de totes aquestes pujades, cal remarcar el descens del preu de l'oli en un 45,7%.