Manifestació multitudinària contra l'ERO de Freixenet

Un miler de persones s'ha manifestat aquest dimecres a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) en contra de l'ERO del grup Freixenet a 180 treballadors, un 24% de la plantilla. La marxa ha unit la seu central de la companyia i l'Ajuntament, on els representants de treballadors s'han trobat amb el govern municipal, que els ha expressat el seu suport. Durant el recorregut s'han llençat petards i cridat consignes contra la propietat. El president del comitè d'empresa, Antonio Domínguez, ha retret a la direcció el to en les negociacions, després que en la darrera reunió hagi ofert recol·locar treballadors a les plantes d'Itàlia o Alemanya a canvi de reduir el nombre d'afectats per l'ERO: "Per què no invertiu aquí? És una provocació", ha etzibat.

La protesta ha reunit nombrosos treballadors del grup Freixenet, així com exempleats dels cellers de la multinacional, membres d'altres caves i també representants sindicals d'altres empreses afectades per tancaments o retallades de personal. Entre petards, bengales i crits, la marxa ha estat un clam multitudinàriament insòlit a Sant Sadurní.

"Ens sentim l'empresa com a nostra, la portem al cor perquè el cava és un producte que és nostre, identitari de Catalunya", ha assegurat Domínguez en veure la resposta massiva dels participants en la manifestació d'aquest dimecres. El president del comitè d'empresa ha apuntat que la marxa ha volgut ser un crit "en defensa del cava", més enllà dels llocs de treball concrets que estan en perill al grup Freixenet.

Pel que fa a les negociacions de l'ERO, a la reunió d'ahir dimarts hi va haver moments de tensió a les portes del celler Castellblanch, on es van reunir els advocats del grup Freixenet amb els representants dels treballadors. Alguns empleats concentrats a l'accés a la trobada van llençar ous i farina als portaveus de l'empresa, que van haver de romandre dins el celler fins que la unitat ARRO dels Mossos d'Esquadra va obrir un cordó policial de seguretat perquè poguessin marxar.

El que va enervar especialment els ànims dels treballadors va ser l'última proposta de la cavista: reduir els 180 acomiadaments inicialment previstos si 30 o 35 persones acceptessin anar a treballar a les fàbriques d'Itàlia o Alemanya. "Es planteja un trasllat per fer un producte que ha nascut a Sant Sadurní i del qual s'han apropiat", s'ha exclamat aquest dimecres Domínguez, instants abans d'iniciar la manifestació. El president del comitè ha assegurat que la plantilla ha entomat la proposta com "una provocació", ja que no comprenen per quin motiu Freixenet no inverteix a Sant Sadurní i opta per potenciar les instal·lacions germàniques.

Els treballadors han carregat especialment contra Henkell, propietari de més de la meitat de les accions del grup Freixenet des de fa set anys. Domínguez ha admès que el capital estranger va ser "de gran ajuda" per salvar la plantilla durant els efectes econòmics de la Covid, però ha lamentat que "ara només estan fent negoci", en referència al vi escumós que comercialitza amb la imatge del tradicional cava Carta Nevada.

"Fent això estan matant el cava", s'ha exclamat Domínguez, que ha acusat Freixenet d'aprofitar-se de l'èxit internacional del Carta Nevada per comercialitzar un altre producte amb una imatge "calcada" al cava.

Des del comitè d'empresa han lamentat l'enroc de la companyia durant les negociacions i han dit que el plantejament inicial de l'ERO afectarà els menors de 50 anys. Domínguez avisa que això se sumarà a un seguit de jubilacions ja previstes els propers anys, "de manera que tot apunta que la intenció és deixar una plantilla molt minvada". "Acabaran enterrant el territori", ha sentenciat.

La manifestació s'ha celebrat en plena vaga de la plantilla, que va aturar la producció dilluns a les 22 h amb previsió de reprendre-la aquest divendres. Amb tot, davant l'evolució de les negociacions, han decidit allargar la vaga fins dimecres a les 22 h. El comitè assegura que el seguiment de l'aturada està sent pràcticament del 100%.

Preocupació de l'Ajuntament: "No ho podem permetre"

La protesta ha comptat amb el suport de diputats i representants nacionals del PSC, ERC, Junts, la CUP i els Comuns. Des del consistori, tots els grups municipals també han expressat el rebuig a l'ERO, en la línia de la moció aprovada per unanimitat a principis de mes, amb què instaven la companyia a reconsiderar l'acomiadament de 180 persones.

L'alcalde, Pere Vernet, ha refermat que la posició del consistori és "molt clara" al costat de la plantilla, "perquè rere l'ERO s'hi amaga una deslocalització i un canvi de model productiu pel Penedès que no es pot permetre". Ha recordat que l'afectació és "molt gran", especialment a cellers com Segura Viudas, on es preveu acomiadar la meitat dels contractats.

"Hi ha famílies que tenen dos o tres membres treballant al grup Freixenet, amb sous importants, i ara poden quedar molt afectades", ha ressaltat Vernet, alertant que pot haver un "daltabaix" a l'economia local. En aquest sentit, ha assenyalat que la retallada a Freixenet és la més gran que ha patit mai una empresa cavista al territori i ha advertit de les conseqüències que pot tenir per als pagesos, però també per als proveïdors de cartró, etiquetatge i morrions de metall.

L'alcalde ha assegurat que han intermediat amb part de l'empresa, si bé ha reconegut que tenen poc marge d'acció perquè no formen part de la mesa negociadora de l'ERO. "S'haurien de salvar tots els llocs de treball", ha desitjat Vernet, que ha avançat que l'Ajuntament estarà amatent al detall de l'afectació final per estudiar un pla d'ocupació o reindustrialització per trobar nous llocs de feina als acomiadats.