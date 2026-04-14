14 de abril de 2026

Economia

Mercabarna preveu igualar les vendes de roses per Sant Jordi malgrat l'encariment dels preus

  • Cubell amb roses a la parada d'un majorista de Mercabarna-flor -

Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 12:16

Mercabarna preveu que aquest Sant Jordi es tornin a vendre uns set milions de roses com l’any passat, de les que un terç sortiran del mercat majorista. Tot i un encariment de les roses del 5% per la guerra a l’Iran i una pujada del salari mínim del 23% a Colòmbia, el principal exportador, els majoristes, que assumiran part d'aquest increment, confien mantenir les vendes en una diada que enguany cau entre setmana i lluny de la Setmana Santa. “Tot fa pensar que tindrem un molt bon Sant Jordi”, ha destacat Raquel Gil, presidenta de Mercabarna, en roda de premsa aquest mateix matí. Un any més les roses vermelles de la varietat Freedom, procedents de Colòmbia i l’Equador, concentraran el 80% de les vendes.

