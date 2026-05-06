El Banc Sabadell passa la torxa i referma que continuarà en solitari

Aquesta tarda, la junta d’accionistes del Banc Sabadell tancarà una etapa intensa en la història de l’entitat. César González-Bueno, que ha estat cabdal en la transformació del banc i el combat, al capdavall triomfant, contra l’opa hostil del BBVA, deixa el càrrec de conseller delegat per voluntat pròpia i serà substituït per Marc Armengol. La junta, convocada per aquest dimecres a les 16 hores, també avalarà l’entrada de Carles Ventura com a conseller executiu i director general de negocis a l’estat espanyol.
El banc va presentar aquest dimarts els resultats del primer trimestre, amb uns beneficis de 347 milions, xifra que suposa una reducció del 29%, explicada per costos no recurrents, bàsicament el pla de prejubilacions, que ha suposat 55 milions d’euros. Però l’entitat financera afronta la nova etapa, sota la presidència de Josep Oliu, amb seguretat. En una compareixença informativa, els màxims responsables del Sabadell han situat el canvi de conseller delegat en un context de normalitat i continuisme pel que fa al full de ruta estratègic que el banc s’ha fixat.
“Ens hem guanyat el dret a continuar en solitari”. Aquesta frase d’Oliu s’ha tornat a escoltar aquestes hores prèvies a la junta d’accionistes. Oliu ha tret ferro a la reducció de guanys (“no passa res”), i ha assegurat la solidesa dels fonamentals que caracteritzen el banc. Ara, amb un dividend extraordinari fruit de la venda de la britànica TSB, una operació de la qual els líders del banc vallesà no amaguen la seva satisfacció.
El nou conseller delegat, Marc Armengol, ha deixat clar davant els mitjans quin és el camí que seguirà l’entitat: “La venda del TSB ens focalitza en el mercat domèstic” i ha assenyalat l’horitzó que el Sabadell té al davant: “Accentuar el que ja fem bé, que és la banca de relació, tant la banca d’empreses com la banca personal i privada”.
Armengol també ha subratllat la brillantor de l’etapa de González-Bueno, amb qui es va donar un salt qualitatiu a l’aposta per la banca de retail, la que s’aboca a oferir serveis directes a particulars i teixit productiu, amb un increment dels serveis digitalitzats. Un González-Bueno que ha estat un banquer pioner en la transformació digital del sector. Ho va demostrar amb ING i Evo Banco.
La derrota de l’opa hostil corona una etapa brillant del Sabadell. Uns anys que els directius i els treballadors han viscut amb passió, uns amb un sentiment d’haver fregat l’ehroïcitat i tots convençuts de la feina en equip. En la trobada amb la premsa, César González-Bueno va exclamar mirant a una directiva: “Hem estat una pinya!”. Per l’economia catalana, i pel país en el seu conjunt, el fracàs de l’opa ha suposat preservar una de les institucions financeres que a Catalunya sempre li ha costat de mantenir. Una victòria indiscutible enmig de reculades i escepticismes.