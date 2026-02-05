El Sabadell substitueix César González-Bueno com a conseller delegat cinc mesos després del fracàs de l’opa

Canvis importants a la banca catalana. El consell d'administració de Banc Sabadell ha acordat proposar el nomenament de Marc Armengol, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del Grup Banc Sabadell. Això implica la marxa de César González-Bueno, que deixa les seves funcions al banc en decidir, de comú acord, que és el moment "òptim" per efectuar el relleu, ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Armengol serà el primer executiu de Banc Sabadell previsiblement a partir del mes de maig, un cop celebrada la junta d'accionistes i rebudes les autoritzacions preceptives per part del Banc Central Europeu (BCE).
González-Bueno va ser nomenat consell delegat del Sabadell el desembre de 2020, en substitució de Jaume Guardiola. Durant els anys de González-Bueno al càrrec, el Sabadell ha obtingut bons resultats i ha frenat amb èxit l'opa hostil del BBVA. González-Bueno va començar la seva trajectòria al banc ING, on va estar entre 1988 i 2011. Va crear la banca EVO i va ser conseller delegat del Gulf Bank of Kuwait. Abans d'arribar al Sabadell, va tornar a fer una etapa a l'ING.
Cinc mesos després de l'opa
La cúpula del banc considerava que la victòria sobre l’opa del BBVA ho era també del model de negoci que és segell de l’entitat. En la reunió amb els accionistes minoritaris, González-Bueno, va refermar els elements clau del pla estratègic de la casa: "creixement prudent" i manteniment del perfil de risc de l’entitat, i dins del "perímetre Espanya", en un moment de molt bones xifres de l’economia espanyola dins de la Unió Europea. González-Bueno va subratllar que són l’únic banc de l’Estat sense cap recomanació de venda.
Hi haurà ampliació