Reoberta la causa d'Òmnium contra l'Estat per l'espionatge amb Pegasus

L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la investigació per l'espionatge amb el programari Pegasus que afecta tres membres d'Òmnium. L'Audiència ha admès ara el recurs presentat per l’entitat i ha acceptat l’existència d’indicis de delicte, després d'arxivar la causa fa tres mesos. Hi veu elements que podrien indicar una intervenció externa "no autoritzada" als telèfons mòbils dels espiats, l’autoria de la qual apunta al CNI, segons ha informat Òmnium a través d'un comunicat. Sol·licita així un suplicatori al Consell de Ministres per desclassificar tota la informació que el CNI disposi sobre la infecció dels telèfons de l’exvicepresident d’Òmnium Marcel Mauri; la seva responsable internacional i legal, Elena Jiménez, i la periodista Txell Bonet.
D'altra banda, l'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel -estat on es troben les seus de les empreses propietàries dels programes d’espionatges-, per si conserven informacions i dades sobre l’ús del programari Pegasus respecte de les tres persones espiades.
El recurs d’Òmnium sol·licitava que s’investigués la infecció i l’ús del programari Pegasus en els dispositius dels tres membres d’Òmnium, i per això aportava nombroses proves pericials informàtiques. A més, recordava que la infecció havia estat acreditada per nombrosos organismes com CitizenLab, Amnistia Internacional, Evidentia, el Defensor del Poble o la Comissió d’Investigació del Parlament Europeu.
Òmnium també denunciava una investigació judicial “fragmentària, lenta, revictimitzadora i inefectiva”, ja que el jutge no havia practicat cap diligència d’investigació: no havia demanat cap declaració als afectats, ni havia sol·licitat cap mena d’informació a organismes estats o europeus, i tampoc a l’empresa denunciada.
Per això, l’entitat demanava que es donés un nou impuls processal a la causa per tal d’aclarir els fets i aconseguir justícia, i, també, que fossin citades a declarar les mercantils NSO Group Technologies Limited, Q Cyber Technologies Limited i OSY Technologies -propietàries del programari d’espionatge-, amb l’objectiu que aquestes cedissin totes les dades i documentació bancària vinculades a les operacions amb Pegasus.
"La confirmació de l'espionatge"
A través de la nota de premsa d'Òmnium, el seu president, Xavier Antich, ha afirmat que la reobertura de la causa i el fet que el jutge hagi admès l’existència de delictes "suposa la confirmació de l’espionatge polític" perpetuat contra l'associació cultural. Per això, Antich creu que cal seguir pressionant perquè es desclassifiqui tota la informació i es pugui saber "la veritat d’aquesta causa general contra l’independentisme".
Per l'entitat, que l'Audiència de Barcelona vegi indicis d'autoria per part del CNI demostra que la "persecució a l'independentisme" es produeix en uns "marcs il·legals i repressius brutals" que no respecten en cap cas els drets fonamentals, tal com ha subratllat Antich a través del comunicat.